No hay hincha de Boca que no se haya sorprendido con la ausencia de Darío Benedetto y Marcos Rojo en la lista de concentrados para enfrentar a Ferro. Ambos estaban bien físicamente y no habían jugando el domingo pensando justamente en ese compromiso. Horas después se confirmó que se trata por un castigo de Sebastián Battaglia.

La razón del DT es la misma para los dos casos: no se presentaron a entrenar el domingo a la mañana. Los no convocados para el duelo ante Arsenal tenían práctica en Ezeiza el mismo día del partido, pero los dos referentes no estuvieron. Los dos asistieron a distintos eventos la noche anterior, pero lo llamativo es que no salieron juntos.

Benedetto se hizo presente en el cumpleaños de su amigo -y ex Boca- Iván Marcone. Si bien se desconoce hasta qué hora estuvo, hasta hay videos del centrodelantero dentro de la fiesta. El defensor, por su parte, habría estado en una fiesta de 15.

Lo cierto es que el entrenamiento se llevó a cabo sin ninguno de los dos referentes. Los dos se entrenaron por la tarde y luego fueron a La Bombonera a ver el triunfo de sus compañeros. Curiosamente, los dos formaron parte de la práctica de fútbol del lunes, pero sabiendo que no iban a ir a La Rioja.