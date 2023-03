Un histórico entrenador de nuestro fútbol aseguró que el público lo quiere ver en el banco del Xeneize y no se achicó: "¿Cómo no me voy a animar?".

El "no" de Gerardo Martino descolocó a gran parte del Mundo Boca y hoy, a pocos días del inicio de la Copa Libertadores, el Consejo de Fútbol busca entrenador a contrarreloj. El Tata era el principal objetivo y es por eso que ahora analizan seriamente a quién ir a buscar.

Mientras esto sucede, empiezan a sonar algunos nombres de posibles sucesores. Algunos los pone la prensa, otros el propio público. Un histórico entrenador de nuestro fútbol salió a hablar en Radio La Red y reveló que los hinchas le gritan que se ponga el buzo de DT azul y oro.

Se trata de Ricardo Caruso Lombardi, quien confesó: "La gente en la calle me grita 'agarra Boca'". Al ser consultado si se aceptaría esa propuesta, no tuvo dudas: "¿Cómo no me voy a animar? Me animo a Boca, dirijo hace 30 años". ¡Acá tenés un candidato, Román!

"Boca tiene muchos chicos grandes y debe ser difícil manejarlos. Figal está en un muy buen momento. En Boca no tenés demasiadas alternativas, ese es el problema", expresó Caruso, que a su vez avisó: "Pasan cosas raras, no está bueno lo que hicieron con Battaglia o Ibarra. Yo no aceptaría que Riquelme me arme el plantel".