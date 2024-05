A pesar de ser una pieza clave para Boca en los últimos años y con Diego Martínez fue ratificado en su puesto, ya es un hecho que Pol Fernández no seguirá en el club cuanod expire su contrato a fines del 2024. El volante central dio aviso que no renovará su vínculo y que se irá con el pase en su poder al culminar la temporada, por lo que en el Xeneize ya se pusieron en marcha para buscar un reemplazante.

En Boca aún no se conoció si Pol seguirá siendo tenido en cuenta o si será colgado debido a su decisión de marcharse libre a fin de año, pero sí se supo que en el Consejo del Fútbol y en la presidencia del club, encabezada por Juan Román Riquelme, ya piensan en un fichaje para suplantarlo.

El primer apuntado para reemplazar a Pol Fernández, según informó el periodista Luis Fregossi, es Gonzalo Escalante. El volante central de 31 años nació futbolísticamente en Boca y debutó en el último ciclo de Carlos Bianchi como entrenador en 2013, aunque solo disputó 11 partidos en el Xeneize y se marchó al viejo continente.

Gonzalo Escalante es el apuntado por Boca para reemplazar a Pol Fernández (Getty)

En Europa lleva más de 250 encuentros disputados entre Catania, Lazio, Cremonese, Alavés, Eibar y Cadiz, equipo en el que se encuentra actualmente y del que posiblemente saldrá debido a que el conjunto español perdió la categoría en LaLiga esta temporada. A pesar del mal año a nivel general, Escalante se destacó en el campeonato de España en lo individual y por ello, en Boca se habrían fijado en su ficha.

La fuente citada indica que aún no hubo acercamientos por entre el club de la Ribera y el jugador, pero que es uno de los apuntados para reemplazar a Pol Fernández en el mediocampo. Incluso, entre su contexto actual en España y la necesidad del Xeneize de sumar un jugador en este puesto, no se descarta la opción de que lo busquen en este mercado de pases de mediados de año.

El motivo por el que Pol Fernández decidió que se irá de Boca

Dentro de todas las cuestiones que el mediocampista analizó para tomar la decisión, hubo una que fue clave para dar el no: los silbidos en La Bombonera. Según informó Germán García Grova, a Pol “le molestó mucho” la reprobación de la gente en el estadio. Algo que se dio en reiteradas oportunidades.

Además, el periodista agregó que el volante “entiende que el contexto para quedarse en Boca no es bueno”. De esta manera, no habrá Pol Fernández en 2025 para el club de la Ribera.

Escalante quiere sacarse la espina de “no haber rendido” en Boca

En 2019, cuando militaba las filas del Eibar en la primera división española, Escalante habló de su paso por Boca y lamentó no haber podido cumplir con las expectativas. “Siempre me quedó la espina de no haber demostrado lo que quería en Boca. Creo que el fútbol argentino es un poco más difícil y acá hay más espacios. Cuando estuve en Boca tuve una mala racha que me obligó a salir y buscar continuidad afuera“, declaró en aquel entonces. Ahora, ante la salida de Pol Fernández, a Gonzalo Escalante se le pueden abrir las puertas de Brandsen 805 nuevamente.

La temporada de Escalante en Cadiz

Gonzalo Escalante arribó a Cadiz a principios de 2023 a préstamo desde Lazio y lograron salvarse del descenso en la última jornada en la temporada 2022/23. Debido a su buen rendimiento, el club español lo fichó a cambio de 2.5 millones de euros y si bien tuvo un buen andar individual, con 25 partidos disputados en la campaña, el Cadiz descendió esta temporada y tendrá que desprenderse de diversas figuras para solventar las pérdidas económicas.

Escalante tiene contrato hasta junio de 2026 y su pase está cotizado en 2 millones de euros. ¿Se dará su arribo a Boca?