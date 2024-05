VIDEO | No se vio en TV: el controversial gesto de Darwin Núñez con Jürgen Klopp en su despedida de Liverpool

El último fin de semana fue especial para todo Liverpool. Después de casi 9 años de gestión al mando de la dirección técnica de los Reds, Jürgen Klopp se despidió definitivamente del club enfrentando al Wolverhampton en Anfield por la fecha 38 de la Premier League.

Una Champions y un título de liga inglesa, entre otros trofeos, ni siquiera forman parte del 100% del afecto y el legado que deja el DT alemán en Merseyside. A partir de la próxima temporada, su sucesor será el neerlandés Arne Slot.

Como muestra de agradecimiento, el plantel completo del Liverpool le hizo un pasillo a Klopp y las imágenes rápidamente circularon en redes sociales, donde algunos usuarios se percataron de un detalle controversial: solo un futbolista no aplaudió al legendario entrenador, y fue Darwin Núñez.

Mientras Jürgen atravesaba el camino que le habían preparado los jugadores para ser homenajeado ante los miles de fans que asistieron a Anfield, al uruguayo se lo captó en cámara agarrado de sus manos al frente, una postura calma para semejante homenaje que se estaba realizando. Mientras tantos, sus compañeros no dejaban de aplaudir. ¿Por qué motivo habrá ocurrido?

Las palabras de Klopp para Darwin Núñez antes de su despedida

Darwin Núñez y Klopp en Liverpool. (Getty)

Después del partido que enfrentó al Liverpool con el Tottenham en la recta final de la actual temporada de la Premier League, Klopp habló de la ocasión clave que Darwin no pudo transformar en gol.

“Sí, Darwin no estaba contento con haber fallado esa ocasión. Ha tenido mala suerte en muchas ocasiones, porque lo está haciendo todo bien, pero la pelota no entra y eso, para una persona tan joven, es muy duro. Sabe las expectativas que hay sobre él y es duro”, aseguró en conferencia de prensa.

“No hay otra alternativa que pasar por esto y es lo que está haciendo. Es parte de la carrera de un futbolista. Su problema es que es tan bueno que está constantemente en esa posición. Si no fuera tan bueno, no tendría tantas oportunidades. Es tan bueno que está en esos momentos para marca, pero ahora no está marcando”, añadió sobre el charrúa. Con esto se le puso punto final a su relación tras la salida de Klopp del Liverpool.