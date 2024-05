Por el partido correspondiente a la fecha 2 de la Liga Profesional, en el Estadio Madre de Ciudades, Boca se lo dio vuelta a Central Córdoba de Santiago del Estero y lo venció por 4 a 2 gracias a los dobletes de Miguel Merentiel y Equi Fernández, por lo que logró así los primeros puntos en el certamen.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Xeneize, Diego Martínez, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió al rendimiento de sus dirigidos, así como también hizo una autocrítica destacando a su plantel por dar vuelta el marcador.

Por otro lado, explicó los motivos de la ausencia de Darío Benedetto, quien podría haber sumado minutos por la baja de Cavani, pero que estuvo en el foco de las noticias debido a que días antes de este compromiso liguero hizo una gran fiesta para celebrar su cumpleaños.

“Benedetto no viajó porque creí que las mejores opciones y quienes mejor nos iban a representar fueron los que viajaron hoy”, respondió al respecto el entrenador de manera tajante para fundamentar la ausencia del delantero, que está transitando sus últimos meses en el club.

Benedetto no formó parte del equipo ante Central Córdoba. (Foto: IMAGO / Photogamma)

El análisis del triunfo

“No fuimos efectivos en el primer tiempo, tenemos que tener más tranquilidad en el último pase y pensar un segundo más para tener la mejor opción. Nos encontramos en desventaja rápida contra un rival que tiene una propuesta muy arriesgada y la valoro porque te quiere proponer y competir a partir de dividir la tenencia y con ese gol tempranero el equipo siguió intentando, tuvo aproximaciones claras”, comenzó desarrollando.

“Con los muchachos hablamos que había que estar tranquilos para descontar rápido y ponernos en partido. Fue lo único que charlamos, y que había que seguir insistiendo para ir a buscarlo. Saracchi ingresó para jugar con Blanco, pero entendimos que Zenón no se estaba encontrando de enganche, por lo que decidimos ponerlo de 4 como practicamos en la semana. Fue lo único que adaptamos de lo táctico y mejoramos la efectividad para ponernos en partido rápido”, agregó con respecto a los ajustes que hizo en el entretiempo.

Y cerró el tema con una autocrítica: “No sé si fue una muestra de carácter, por un lado está buenísimo tener a este grupo porque no dan ningún resultado por perdido, pero no me gusta tener que ir a dar vuelta un resultado. Me hubiera gustado tener mayor efectividad y no sufrir en el primer tiempo”.

La lesión de Advíncula y la cantidad de lesionados en el plantel

Por otro lado, se refirió a la salida del lateral derecho peruano, que pidió el cambio en la primera parte del partido tras sentir un dolor físico. “Lo que tuvo Luis fue por redoblar los esfuerzos, que lo tienen todos los muchachos. Hay una parte que me identifica mucho”, comentó.

Además, agregó sobre la gran cantidad de lesionados que tiene en el plantel: “Hay múltiples factores y múltiples posibilidades que nosotros como cuerpo técnico nos preguntamos y lo tenemos en nuestra interna. Pensamos y debatimos entre nosotros sobre el por qué de tantas lesiones y todas las justificaciones pueden ser válidas. Nuestra manera de salir a proponer cada partido también puede ser una justificación porque somos protagonistas e intentamos jugar en campo rival, que hace que juguemos a 50 metros de nuestro arco y tiene su costo. Seguiremos buscando lo que podamos ajustar para que no vuelva a suceder”.

La renovación de Pol Fernández

En esta conferencia, el DT de Boca también fue consultado por la situación del volante, quien habría tomado la decisión de irse libre en diciembre ya que no quiere renovar su contrato: “No fue algo que a nosotros nos haya llegado, fue algo de los medios. Pol entrenó bien toda la semana y no tengo nada de información del club. Jugó un gran partido y volvió a ser aplaudido, eso habla de lo inteligente que es él para a partir del trabajo recibir este mimo de la gente que a veces es muy importante para el jugador, porque se dedica y se brinda al 100%”.