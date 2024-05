Terminó el ciclo de Carlos Tevez al frente de Independiente. Después de lo que fue el empate ante Platense, en Vicente López, el entrenador tuvo su última presentación al frente del equipo, ya que había renunciado en la mañana del pasado viernes.

Los flojos resultados, las reuniones dirigenciales en donde se mostraba un gran descontento con el trabajo de Tevez y la complicadísima situación que atraviesa el club, fueron los detonantes que lo expulsaron. Y luego de lo que ocurrió ante el Calamar, habló en conferencia de prensa para despedirse.

Tras no aceptar preguntas, el ex DT de Rosario Central se encargó de anunciar su salida y hacer un repaso de lo que fue su ciclo en el Rey de Copas: “Me trajeron para salvar al club y lo hicimos. Me voy conforme con mi trabajo, lo hicimos muy bien”, manifestó en primera instancia. Pero además se mostró muy afligido por su salida: “Es un día triste. Quiero agradecer a Independiente por haber confiado en mi”.

Por otra parte, Tevez se encargó de reconocer a los hinchas del Rojo “por el respeto”. Incluso, sostuvo que “ellos saben que el momento no era fácil, pero juntos salimos de ese momento”. Además, se refirió a cómo fueron sus días al frente del plantel profesional de la institución de Avellaneda: “Me sentí muy bien y muy cómodo”, reconoció.

El DT no continuará en Independiente.

Los números de Carlos Tevez en Independiente

Durante todo su paso por Independiente, donde se registraron 31 encuentros dirigidos, fueron 14 los triunfos, 10 los empates y 7 las caídas que tuvo Carlos Tevez. Obtuvo el 56.99% de los puntos.

Los candidatos que suenan para reemplazar a Carlos Tevez en Independiente

Tras la salida de Carlos Tevez, en Independiente ya aparecen Rubén Darío Insúa, Nicolás Larcamón, Mauricio Pellegrino y Julio Vaccari como principales candidatos para reemplazarlo.