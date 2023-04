Luego de toda la repercusión que generó su "no" a Boca, Gerardo Martino decidió romper el silencio para dar sus verdaderas razones. Hubo muchas versiones sobre su decisión de rechazar la oferta y es por eso que, en diálogo con The Athletic decidió contar lo que en realidad pasó por su cabeza.

"El mundo que rodea a Boca es enorme. Es uno que va mucho más allá del fútbol, del plantel que tenés o de las necesidades futbolísticas del club. Hay otra vida dentro del club que es muy significativa. Hay un aspecto político que juega un papel importante y hay elecciones a finales de este año", arrancó diciendo el Tata.

Y siguió: "Boca actualmente también está impactado por la política nacional, lo que requiere un cierto nivel de evaluación. Y luego estaba mi capacidad para asumir un proyecto de esa magnitud en este momento. Después de un proceso exigente de cuatro años con México, mi análisis tenía que ser muy detallado".

"Una vez que aceptás un desafío como ese, no hay vuelta atrás. Creí que este no era el momento adecuado para mí. En este momento, Boca necesitaba otro tipo de compromiso", aseguró el entrenador.

Y cerró: "Después de todo lo que pasó con Boca en las últimas semanas, ahora todos tienen mi número y está bien. Respondo mensajes pero no doy entrevistas en Argentina. No he dado una entrevista en seis años, desde que dejé la Selección, y no voy a hacer más".