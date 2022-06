En las últimas horas, Darío Benedetto compartió una imagen junto a gran parte del plantel de Boca y fue furor en las redes sociales. Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de Cristian Pavón, a quien no se lo vio en el campo de juego en todo el 2022 (decisión de Battaglia y el CDF), aunque sí en los entrenamientos.

Kichan está a 20 días de quedar libre y convertirse en refuerzo de Atlético Mineiro. Sin embargo, su presencia no es sorpresa, ya que el jugador nunca dejó de formar parte de las prácticas del equipo. Luego de que el Pipa compartiera la imagen, el 7 bravo no tardó en dejar su respuesta.

Luego de esa imagen que le sacó una sonrisa a todos los hinchas de Boca, Kichan se despachó con una frase: "Qué buen equipo lpm". Queda claro que, pese a no haber jugado ni un minuto en el año, el cordobés mantiene una relación inmejorable con sus compañeros.

+ El curioso semestre de Pavón

Luego de haber sumado muchos minutos con Battaglia en 2021, su no renovación de contrato lo llevó a tener un 2022 particular. Pavón no fue a bajado en Reserva ni obligado a entrenar a parte (hasta jugó algún amistoso informal a principio de año), pero no fue inscripto en la Copa Libertadores ni utilizado en la Copa de la Liga. Lejos de armar lío, el extremo mantuvo el perfil bajo y así será hasta el 30 de junio.