El Superclásico entre Boca y River en La Bombonera no podría tener un clima previo mejor. Paridades absolutas en la tabla de posiciones de la Liga Profesional, irregularidades de ambos en los últimos partidos y un estadio repleto con una fiesta que inició temprano. Con ambos equipos ya en Brandsen 805, a escasos minutos del inicio del partido, Darío Benedetto rompió el silencio en los micrófonos oficiales del canal de YouTube de Boca.

El "Pipa" será titular en el Xeneize buscando convertir su tercer gol con la camiseta azul y oro en un Superclásico, algo que hizo en 2018 en la final de ida y de vuelta de la Copa Libertadores. Sin embargo, para el delantero de Boca, el contexto actual no es el mejor.

Es que Benedetto atraviesa una racha de 10 partidos jugados sin convertir goles, donde en medio también se vio afectado por una lesión muscular que no le permitió estar en varios cotejos y como si esto fuera poco, además fue sancionado por el club por una pelea con Carlos Zambrano.

Es por esto que, al margen de la magnitud de lo que es un Superclásico, para el oriundo de Berazategui también tendrá un condimento especial porque buscará romper esa mala racha consecutiva de cara al arco rival. Y sobre esto, habló en el canal oficial de Boca, apenas llegado a La Bombonera.

"A mi me hace muy feliz tener el cariño de toda la gente, les debo muchísimo. Yo tengo que tratar de partido a partido darles una alegría metiendo goles, ganando los partido. Ahora no se me viene dando, pero este es un partido importante para aparecer. Espero que pueda ser de esa manera", fue lo que expresó Benedetto momentos previos al inicio del partido, dejando en claro que su deseo para este Superclásico es lógicamente un triunfo, y en lo personal busca sacarse la mala racha de encima. ¿Se le dará?