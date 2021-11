Después de que Ricardo La Volpe atacara a Riquelme, fue otro ex técnico de Boca quien cruzó al Bigotón y lo crucificó.

El ex técnico de Boca que crucificó a Ricardo La Volpe tras su escándalo televisivo

Ningún hincha de Boca puede olvidarse de lo que fue la pérdida del Apertura 2006, donde Alfio Basile había dejado todo listo para que el Xeneize consiguiera el tricampeonato. Tras marcharse a la Selección Argentina, en lugar del Coco asumió Ricardo La Volpe y la historia es más que conocida.

Y como todos los fanáticos de Boca recuerdan los trágicos hechos deportivos, a La Volpe 'le hicieron la cruz'. De hecho, algo similar sucedió con el Coco Basile, quien recordó aquellas épocas y cruzó al ex entrenador de la Selección de México.

Más allá de que el Bigotón sostuvo que Riquelme no jugaba en sus equipos, haciendo foco a que no utiliza un enganche en sus esquemas tácticos, Basile lo criticó duramente por haber perdido ante Belgrano y Lanús, lo que derivó en un desempate ante Estudiantes (LP): "Con el Ruso Ribolzi como técnico pienso que Boca salía campeón, él jugaba igual que yo", destacó el Coco.

De hecho, Basile no tuvo pelos en la lengua y criticó aún más a La Volpe: "En la calle me preguntan cómo hizo para perder ese campeonato", expresó el ex técnico de Boca, quien logró cinco títulos, en diálogo con Boca de Selección.