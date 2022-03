Desde que Boca decidió jugar el Superclásico de este domingo ante River con su camiseta alternativa, de color amarillo, se despertó un debate que parece no tener fin. Muchos están de acuerdo con la intención del Xeneize y otros creen que lo correcto es jugar con la titular de toda la vida.

Sin embargo, un ídolo del club de la Ribera no se mostró a favor ni en contra. De hecho, hasta aclaró que ni le importa. "Lo del color de la camiseta no me importa, eso no cambia nada, si quieren que jueguen desnudos, pero que ganen", mencionó Ángel Clemente Rojas en Radio Mitre.

"Rojitas", un histórico de Boca, puso al Superclásico por encima de cualquier otro partido a nivel mundial. "Jugar un Boca-River es muy importante porque lo ve el mundo. Es una cosa muy linda, que tanto los hinchas de Boca, como los de River lo quieren jugar. Boca-River es el clásico más grande del mundo, es más importante que Barcelona y Real Madrid", aseguró.

"El River-Boca va a ser bravo para los dos. Me gusta que Boca haya mejorado bastante, a Boca hay que respetarlo", destacó Ángel sobre el duelo de este domingo. Y respaldó al DT azul y oro: "A Battaglia hay que bancarlo a morir, nació en Boca y ganó todo. Conoce todo y a todos los chicos, hay que decirle gracias".