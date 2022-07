Despacito y en silencio, Boca avanzó en el mercado de pases y sorprendió a todos este domingo concretando el regreso de Facundo Roncaglia a la institución luego de más de una década sin jugar en el fútbol argentino. En el medio, el defensor pasó por Italia, España y hasta Chipre, pero hoy está de vuelta en casa para sumarse al equipo que comanda Hugo Ibarra.

Ante la incertidumbre por el futuro de varios jugadores de la línea del fondo del Xeneize, el Consejo de Fútbol optó por comunicarse con un viejo conocido. Mientras tanto, Gastón Ávila acordó su salida al fútbol europeo y todo indica que Carlos Izquierdoz seguirá sus pasos, pero con destino a México posiblemente.

La vuelta de Roncaglia causó entre confusión y alegría entre los hinchas de Boca, pero uno de los ídolos decidió subirse al tren del "Torito" y aprobó su llegada en redes sociales. "Escuché lo de Fernando Roncaglia, me encanta", expresó el Ruso Ribolzi a través de su cuenta de Twitter.

Algunos usuarios no dejaron pasar desapercibido el error en el nombre a la hora de publicar el tuit y el Ruso citó uno de los mensajes que le llegó, el cual decía "si para el Ruso es Fernando y no Facundo, es Fernando y se callan la boca". La respuesta fue cálida: "Tenés razón, no me dejan pasar una. Abrazo". Un tipazo.