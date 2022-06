Por primera vez desde su asunción como dirigente de Boca, Juan Román Riquelme podrá celebrar su cumpleaños con el equipo y los hinchas. Esto se debe a que en 2020 la situación pandémica del COVID era mucho más grave que la actual por lo que no había público en los estadios, igual que como ocurrió en 2021, con el plus de que en esa época Boca no jugaba por el parate de la Copa América que la Selección Argentina terminó conquistando en Brasil.

Para este año, el contexto es completamente distinto. Los estadios volvieron a llenarse y La Bombonera no es excepción a ello. Y como cada 24 de junio, el actual vicepresidente de la entidad xeneize y uno de los máximos ídolos de dicha institución celebra su cumpleaños, y este año le tocará soplar 44 velitas. Para este número especial, el festejo será acorde, ya que será orquestado por los propios hinchas de Boca para los que Román constantemente manifiesta que se desvive.

Es que este viernes, que cae 24 de junio, al club de la Ribera le toca ser local en este llamativo día para su calendario ante Unión, donde Riquelme se hará presente desde su palco y será testigo de una nueva función del equipo dirigido por Sebastián Battaglia, quien goza de un gran presente.

Y además de ello, podrá ver y escuchar con sus propios sentidos el regalo que los hinchas de Boca tienen preparado para él: ovaciones, aplausos y cantos para él al minuto 10 del partido en honor a su mítica camiseta. Sin dudas, será una jornada que Riquelme no olvidará.

Esta iniciativa fue lanzada en las redes por la cuenta "Juventud Riquelmista" y en solo horas comenzó a generar más y más repercusión, por lo que ya todo aquel que asista al Alberto J. Armando el próximo viernes para el partido y para el cumpleaños de Román, ya estará al tanto del festejo para el vicepresidente del club. ¡Gran idea!