Todo listo: "Pol" Fernández viajó a México en el arranque de la semana para sellar su desvinculación de Cruz Azul y ahora confirmó que regresará a Boca. El mediocampista se sumará al plantel de Sebastián Battaglia como tercer refuerzo y ya está preparado para un nuevo desafío en el Xeneize.

"Mi vuelta al club quiere decir que todas las cosas que se hablaron no fueron ciertas" señaló el volante, dando a entender que no se fue peleado con el consejo de fútbol. "La pandemia nos cambió a todos. Son momentos que uno no puede controlar. En esa situación, la familia y yo tomamos la decisión de volver a México. Tenía una deuda futbolística pendiente con ellos. Lo sentí así en ese momento, los dirigentes lo entendieron", explicó.

"Volver a ponerme la camiseta de Boca es hermoso y más si está como desafío la Libertadores. Quiero ganarme el lugar, ayudar desde donde me toque y estar para lo que me necesiten. Voy con total predisposición, con mucho deseo", señaló en TyC Sports. Y aclaró que la negociación fue entre clubes: "Nunca me metí. Sabían que me quedaban seis meses de contrato y mi idea era no quedar libre".

¿Qué dijo Pol de la bronca que se generó en México sobre su salida? "Fui frontal hacia la directiva. Hoy puedo decir que he terminado muy bien mi relación con Cruz Azul. Salimos campeón de Liga, fui parte de ese plantel. Estoy muy agradecido, satisfecho de haber aportado. Les deseo lo mejor", respondió. Y cerró: "Todas las partes están contentas. Hoy llegamos a buen puerto. Estoy contento de regresar al país".