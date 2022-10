El picante mensaje de Pergolini para Gorosito antes del Gimnasia-Boca: "No te hagas el bol..."

Se viene una definición apasionante de la Liga Profesional 2022 y todo comienza este jueves, cuando Boca visite a Gimnasia y se ponga al día con el partido que adeudaba. Si el Xeneize le gana al Lobo, dará un paso gigante hacia el título y solo le quedará vencer a Independiente este domingo. Por eso Mario Pergolini le envió un mensaje al "Lobo".

En su programa "Maldición, va a ser un día hermoso" (Vorterix), el conductor se refirió al tema y explicó que cree que el Xeneize tiene la chance de dar una vuelta olímpica al alcance de sus posibilidades. "Si Boca gana, sería muy raro que se le vaya de las manos. No tenemos un gran equipo, no está bien armado, pero...", manifestó.

Pero luego le habló a Néstor Gorosito, el director técnico de Gimnasia. Con su clásico tono irónico, Mario le dedicó unas palabras a "Pipo": "No te hagas el boludo, no tenés nada que hacer Gorosito, ya está. Gimnasia no sale campeón, es como la gravedad que existe. ¿Por qué? Ni idea".

Pergolini siguió con esa postura y tiró algunos chistes sobre el club de La Plata. "Ya está, hay cosas que pasan. Una de las cosas que pasan es que Gimnasia no sale campeón. ¿Por qué? No sé, es como la cosa loca de la clorofila, no la entiendo... Es lo mismo", aseguró.