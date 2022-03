La Selección Argentina se prepara para despedirse de su gente en La Bombonera previo al Mundial de Qatar y Ángel Di María, uno de los máximos referentes de la Scaloneta, hizo un posteo que enloqueció a los hinchas de Boca. ¿Y si te llama Román, Angelito?

El gol a Brasil en la final de la Copa América le dio a Di María el reconocimiento que merecía con la Albiceleste. Después de varias lesiones y algunos partidos desafortunados, el ex Rosario Central tuvo su duelo consagratorio y se metió en el corazón de los argentinos. Ahora, en la previa del Superclásico, subió una foto a Instagram que ilusionó a los de La Ribera.

El posteo Di María que enloqueció a los hinchas de Boca

A horas del River-Boca que va a disputarse en el Monumental y en la previa al partido ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas que tendrá lugar en La Bombonera, Angelito sorprendió a todos con un recuerdo en Instagram.

"Y si hablamos de recuerdos este es uno de los inolvidables", escribió Fideo y los hinchas de Boca deliraron en las redes. "Y si te llama Román, Fide?", fue uno de los comentarios que se repitió. Su salida del PSG parece posible, aunque los rosarinos no quieren ni pensar en que use otra camiseta que no sea la del Canalla.