Boca y Rosario Central jugaron en La Bombonera y, con un partido realmente pobre en el terreno de juego, todos los flashes se los llevó la gente. Sí, los fanáticos del Xeneize ovacionaron a Agustín Rossi para que se quede, pidieron que su equipo juegue mejor y ¡se rompieron las manos para recibir a Carlos Tevez, el último ídolo de la institución!

El "Carlitos, Carlitos" bajó desde los cuatro costados. Tevez recibió una ovación a la altura de su carrera y una plaqueta por parte del club de sus amores. Luego, tuvo una declaración polémica para con Juan Román Riquelme y realizó una publicación en sus redes sociales.

"No somos amigos pero lo quiero mucho, así que deseo que mañana pase un gran día y estoy seguro de que el hincha de Boca lo va a tratar con mucho amor y cariño, como tiene que ser", había dicho Juan Román en ESPN F90. Por ello, luego del match y al recibir la pregunta "¿hubieras preferido que Riquelme te dé la plaqueta?", el Apache no dudó: "No, Chicho está bien".

El posteo de Tevez después de dirigir en La Bombonera: "Sólo quiero..."

Con la foto de la bandera que desde el Xeneize le pusieron en el medio de la cancha, Carlitos escribió: "Solo quiero agradecer a todos los hinchas de Boca por la muestra de cariño que me demostraron anoche, de Boca se nace. Siempre en mi corazón, gracias".