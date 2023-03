Con goles de Agustín Sández y Darío Benedetto, Boca venció 2 a 1 a Olimpo de Bahía Blanca, que tuvo el descuento de Nadir Hadad, en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina y clasificó a la siguiente ronda del certamen que ya ganó en tres oportunidades, siendo la edición 2021 la última.

Para la siguiente instancia, aún no hay fecha ni estadio confirmado, debido a que aún no se terminó de disputar en su totalidad la fase de 32avos, por lo que no han planificado la siguiente instancia. El rival de Boca, aún no está definido, ya que ese cruce tampoco ha sido confirmado.

El rival del equipo de Hugo Benjamín Ibarra, saldrá del cruce entre Estudiantes de Caseros, equipo de la Primera Nacional que perdió el ascenso a la Primera División en el 2022, ante Barracas Central, equipo que recibirá al Xeneize en la próxima fecha de la Liga Profesional 2023 tras el parate por fecha FIFA.

En cuanto al cuadro de la Copa Argentina, el Superclásico podría darse en caso de que ambos ganen sus próximos dos partidos, para encontrase en los cuartos de final de la competencia, reeditando el último clásico en 2021, que fue en octavos de final con triunfo del Xeneize por penales.