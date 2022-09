Como siempre lo cuenta él mismo, todos saben que la familia de Juan Román Riquelme es hincha de Boca. El vicepresidente siente pasión por el Xeneize y así lo hace saber siempre que puede. Pero la situación no excede a sus familiares, que viven el sentimiento por el club de la Ribera de la misma manera.

Hace un tiempo, Román reveló un detalle sobre su madre. "Mi mamá es muy hincha de Boca. Prende una vela cuando juega. Yo tenía la posibilidad de ir a River y me dijo que si iba, no me iba a ir a ver nunca. Así que ahora disfruto mucho. Creo que soy el hijo preferido de ella", contó en 2021. Y este año amplió ese concepto.

En mayo, Riquelme contó: "Mi mamá habla poco, lo único que me pide es que tenga paciencia. Así que trato de hacerle caso". "Y después tengo que aguantar que algún loco me tenga que cargar porque parece que está mal que uno le haga caso a la madre. Yo trato de escucharla. Ella me dice que tenga paciencia, que el que se enoja, pierde. Nada más", agregó.

Sabiendo que María, su madre, es muy fanática, Román no dudó ni bien le llegaron las nuevas camisetas alternativas de Boca, en color blanco. Estampó una con su nombre y la "10" y se la envió a su fanática número uno. Sebastián, hermano del vicepresidente, mostró la foto que comprueba el regalo. Toda la familia Riquelme es bien xeneize.