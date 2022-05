Un ex Boca que la rompió ante River en el Monumental habló de su posible retorno al Xeneize y los hinchas ya opinan en las redes sociales.

Tigre hizo un gran partido en el Monumental. Agrupados y con una intensidad que tomó por sorpresa al River de Marcelo Gallardo, los de Victoria se llevaron un triunfo de oro de Núñez y ahora se ilusionan con llegar a la gran final de la Copa de La Liga. Después de la hazaña, un ex Boca que la rompió en los cuartos de final habló de su posible retorno al club de La Ribera.

Mateo Retegui está a préstamo en Tigre y tuvo pocas chances en la Primera de Boca, pero igualmente no pierde las esperanzas de volver a vestir la Azul y Oro. Por eso, tras la victoria que le dio el pasaje a las semifinales al Matador, el goleador habló de su posible retorno al Xeneize.

Mateo Retegui habló de su posible retorno a Boca: "Volveré..."

En diálogo con ESPN y sin titubear, Mateo Retegui habló de su posible regreso al club que lo vio crecer: "Estoy en Tigre y tengo 100% la cabeza acá. Me toca estar acá. Y a Boca, si en algún momento me llaman y tengo la oportunidad, volveré como hincha y jugador salido de las Inferiores".

Por otra parte, el delantero del Matador confirmó que recibió felicitaciones de varios ex compañeros tras eliminar a River en el Monumental: "Alguno de los chicos me escribió. Hubo mensajes, ja". Además, habló de una foto particular que se sacó con todos los hinchas de Boca que tiene el equipo: "Justo se dio. Estábamos contentos, se festejó mucho".