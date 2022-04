En el mundo Boca, las noticias no paran de sorprender constantemente. Después de que la semana se transformara en una enorme revolución, donde todo estuvo apuntado a la continuidad de Battaglia, quien fue ratificado en su cargo por el Consejo de Fútbol, los directivos se enteraron de una noticia con un sabor bastante amargo.

Riquelme y compañía saben que junio será un mes clave para la conformación de un plantel que deberá reforzarse con extrema jerarquía para ir detrás de la Libertadores, que es el gran objetivo que tiene la institución.

Hace algunos meses, diversos equipos europeos realizaron sondeos por Exequiel Zeballos, quien es la máxima joya que tiene Battaglia dentro del equipo, y a la cual Riquelme quiere mantener durante mucho tiempo en el Xeneize. Sin embargo, no será nada fácil, ya que apareció Milan con planes de quedarse con el santiagueño.

El conjunto italiano está buscando una renovación, y así volver a los principales planos europeos. Y según la información que brindó La Gazzetta dello Sport, Mohammed Bin Mahfoodh Alardhi, presidente de Investcorp, manifestó que cuenta con 300 millones de euros para invertir en el mercado de pases, si logra transformarse en el nuevo propietario de Milan.

A raíz de esto, en Boca saben que la cláusula de rescisión que posee Zeballos (25 millones de dólares) no será ningún tipo de problema para el empresario omaní. Y no solo es el Rossonero quien está detrás del Changuito, sino que también aparecen Sevilla, PSV Eindhoven y Napoli, ya que City Group e Inter de Milan no volvieron a consultar por el extremo.