Felipe Melo tuvo un 2021 soñado por cualquier futbolista. El capitán y referente del Palmeiras levantó dos Copas Libertadores: una a principio de año y otra este sábado. El "Verdao" se consagró bicampeón y él más que nadie disfrutó de la obtención de un nuevo título en América.

"Sufrí mucho con el dolor últimamente y para mí fue mucho más difícil jugar esta final que cuando me rompí el pie", mencionó el volante central en los festejos. "Por eso estoy viviendo lo sobrenatural de Dios. Quiero agradecer a nuestro padre Dios por haber tenido la chance de representar a este club maravilloso", agregó.

En ESPN le preguntaron al mediocampista de 38 años si continuará su carrera en el fútbol argentino (siempre se lo ligó a Boca) y su respuesta fue firme. "Siempre me preguntan pero nadie me ha llamado... Ya se me termina el contrato, pero si ninguno me llama o Palmeiras tampoco, me voy a quedar en mi casa. Dos años más tengo que jugar, porque estoy bien...", destacó.

Además, Melo se hizo viral en Brasil por su fuerte respuesta a Willian Arão, jugador de Flamengo que había dicho que su equipo iba a ser el campeón: "¡Respeta la historia! Señor Arao, ¿ustedes iban a ganar 2-0? !En sus sueños! ¡Respeta!".