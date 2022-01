Si bien Boca necesita varios refuerzos de jerarquía para ganar la Copa Libertadores, el sueño de Román tiene nombre y apellido: Darío Benedetto. A pesar de las negociaciones paralelas que está realizando el Consejo en estos días, Riquelme estableció absoluta prioridad para poder concretar el retorno del "Pipa" al club luego de su ida a mediados de 2019. El puesto de centrodelantero se vio muy debilitado en los últimos meses y el goleador fue el elegido por las autoridades del fútbol en el Xeneize para volver a ser el "9" durante los próximos años.

Salvo algunas excepciones, casi todos los hinchas están absolutamente de acuerdo con que el regreso de Benedetto a La Ribera sería sumamente positivo para el elenco de Sebastián Battaglia. Su promedio de gol con la camiseta azul y oro se compara con los mejores delanteros de la historia de Boca y su llegada sería un gran salto de calidad para intentar cumplir todas las aspiraciones del club en este 2022.

En las últimas semanas, los fieles del Xeneize no se desprendieron un segundo de la actividad del "Pipa" en sus redes sociales. En primera instancia, el jugador manifestó que necesitaba un cambio de look y a todos les recordó el "rapado" que lució durante su última estadía en Argentina. Sin embargo, la foto que posteó el ex Marsella hoy no fue dirigida hacia Boca, sino hacia otro club de la Liga Profesional.

En el aniversario n° 65 de Arsenal de Sarandí, Benedetto compartió la imagen que subió el equipo del Viaducto en una fecha muy especial para la institución. Hay que recordar que el goleador nació futbolísticamente en el "Arse" y allí permaneció desde 2007, año de su debut, hasta el 2013 con breves pasos por Gimnasia y Defensa y Justicia en el medio. Con la celeste y roja se consagró en el Torneo Clausura 2012, la Supercopa Argentina 2012 y la Copa Argentina 2012-13.

Benedetto cumplió la Ley del Ex con la camiseta de Boca

Los saludos a Arsenal en su aniversario n° 65

El conjunto de Sarandí no solo recibió el guiño de Benedetto en este nuevo 11 de enero. Leyendas del club como Alejandro Medina y Darío Espínola grabaron un saludo muy especial para los hinchas, recordando las épocas doradas de Arsenal en donde se conquistó la Copa Sudamericana y la Copa Suruga Bank en 2007. ¡Felicidades, Arse!