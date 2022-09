El sábado, Manchester City visitó a Aston Villa por la Premier League y hubo un empate por 1-1 en un atractivo partido que tuvo a Emiliano Martínez como protagonista. El arquero del local cometió un error en el gol que recibió de Erling Haaland pero luego tuvo revancha y tuvo una gran atajada sobre el final para salvar a su equipo.

Sin embargo, el guardameta de la Selección Argentina también tuvo protagonismo en las redes sociales por una declaración que se volvió viral y confundió a hinchas de Boca y también a medios de comunicación. ¿Qué fue lo que pasó y por qué estuvo metido Agustín Rossi en el tema?

Una cuenta partidaria del Xeneize decidió hacer una broma y publicó una frase falsa del Dibu. "Haaland me vino a buscar al vestuario con su camiseta en mano lo cual me shockeó bastante. Al entregarmela, me pide por favor que le consiga la camiseta del arquero de Boca 'ataja-penales'", fue la declaración que le inventaron.

En tiempos de redes sociales, donde todo se esparce rápidamente y casi sin preguntar, la publicación se llenó de interacciones y llegó a varios medios importantes. Lo cierto es que hasta el propio administrador de la cuenta dejó en claro que lo hizo para generar confusión, algo que logró.