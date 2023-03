La negativa de Gerardo Martino le complicó todo el panorama a Juan Román Riquelme y al mundo Boca, ya que ahora se encuentran en el ojo del huracán y no logran encontrar al entrenador indicado para reemplazar a Hugo Ibarra.

A lo largo de las últimas horas, el Consejo de Fútbol comenzó a buscar diferentes alternativas, y entre tantos apellidos dio con el de Diego Martínez, el actual entrenador de Tigre. Si bien no hubo un contacto formal, hace tiempo que aparece en los planes del club de La Ribera, pero como posee contrato en Victoria, no pudieron sumarlo.

La situación contractual sigue siendo similar para Martínez. Sin una cláusula de salida, y con un vínculo que fue renovado hasta fin de año, a Juan Román Riquelme se le complica muchísimo poder sacarlo de su cargo actual. Pero no bajará los brazos y tratará de convencerlo para que dé un paso al costado y vuelva a Brandsen 805.

Cuando en la coordinación de las Divisiones Inferiores estaba bajo el mando de Jorge Raffo, el actual DT del Matador estaba vinculado al Xeneize. Formó parte de la captación de nuevos talentos, como así también dirigió a algunos chicos, como es el caso de Valentín Barco. Y su manera de trabajar en el club de la Zona Norte del Gran Buenos Aires es algo que le genera muchísimo interés al Consejo de Fútbol.

Ahora que vuelve a estar en la órbita boquense, los hinchas se ilusionaron porque Diego Martínez ya dejó entrever cuál es su pensamiento al respecto. En una entrevista con Tiempo Argentino, la cual fue publicada en agosto del año pasado, el entrenador destacó: "Cuando me fui de Boca a dirigir a Ituzaingó a la D me decían que estaba loco, pero sentí que era lo mejor. Me hizo aprender mucho la exigencia de Boca. No es algo que ahora lo tenga en la cabeza porque estoy muy bien en Tigre, pero que uno sepa que quizás el trabajo está bien visto, abre una oportunidad que estaría muy buena".

En aquel entonces, el director técnico también estaba en los planes de Riquelme. Pero no quiso ilusionarse con un posible arribo al club de La Ribera: "Nuestro foco está en Tigre. Nunca hablé con Román pero sí me llegó que le gusta cómo juega Tigre. Y hay gran relación entre Boca y Tigre".

¿Será que su antigua declaración haya sido un guiño para que ahora lo vuelvan a buscar?