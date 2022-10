El DT decidió dejar al especialista en el banco y darle la chance a Javier García. No salió bien.

Fin del misterio: Ibarra reveló por qué no puso a Rossi para los penales

Si hablamos de Agustín Rossi, nos referimos al arquero con uno de los mejores registros de penales atajados de todo el mundo. Un verdadero especialista. Por eso llamó mucho la atención cuando Hugo Ibarra lo dejó en el banco de suplentes para la definición por penales ante Patronato. Si bien Javier García tapó uno, no pudo evitar la derrota de Boca.

Fueron varios los que cuestionaron esta decisión del entrenador campeón, que le dio descanso a todos los titulares en esta semifinal. Minutos después de la eliminación, el Negro fue consultado por la determinación de no poner al 1 titular y fue claro.

"No pensé en cambiar al arquero. Los penales son azar, si hubieramos pasado decían: 'Javi García atajó un penal'", soltó el director técnico de Boca desde San Juan. De todas formas, cuando fallás 3 de 5 penales es muy difícil que te salven...

+ Ibarra y la eliminación

“Duele no estar en otra final, no se pudo dar. Fue un partido complicado, duro, tuvimos situaciones pero no pudimos convertir. Llegaron una vez en el primer tiempo y convirtieron”, explicó el DT y agregó: "Queda esa espina de quedar eliminado por penales”.