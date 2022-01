Los años dorados de Boca vieron desfilar cientos de futbolistas. Con Carlos Bianchi como entrenador, el Xeneize fue el mejor del país, gritó campeón de América, conquistó el Mundo. Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, Roberto Abbondanzieri, Rolando Schiavi y Juan Román Riquelme, entre otros, fueron quizá son los más recordados. Pero hubo otros puntos altos, entre los que se destaca un delantero que ahora jugará en La Pampa.

Al igual que Ignacio Scocco y Maximiliano Rodríguez, Franco Cángele terminará su carrera en una liga amateur. Según lo anunciado por un club de La Liga Cultural de La Pampa, el zurdo jugará el 2022 con una de las camisetas de más peso en la Provincia.

Un campeón del mundo con Boca jugará en la Liga amateur de La Pampa

Franco Cángele, surgido en las Inferiores de Deportivo Mac Allister y campeón del Mundo en 2003 con la Azul y Oro, volverá al club que lo vio nacer para intentar el campeonato de la Liga Cultural. Allí lo esperan dos zonas muy competitivas y varios futbolistas con pasado en Primera.

Sergio Escudero, ex Independiente y Corinthians, viste la camiseta de Argentino Juniors de Darregueira; Nicolás Manchado y Nicolás Orellana, ex Villa Mitre, defienden la casaca de Gimnasia y Esgrima Darregueira; y Mauro Olivi, ex Colo Colo, jugará para All Boys de Santa Rosa; entre otros. Ahora, Deportivo Mac Allister apostó fuerte e irá por todo de la mano de Cángele.