Boca tiene un aura especial. El famoso "mundo" que lo rodea es sorprendente para cada uno que tiene la chance de vivirlo y es por eso que, a pesar de su larga trayectoria como jugador y DT, Claudio Borghi lo valoró de una manera particular en un diálogo exclusivo con Bolavip Chile.

Aunque no le fue bien y se marchó al poco tiempo tras perder un Superclásico con River 1-0, el Bichi guarda el mejor de los recuerdos del Xeneize. "Fue una experiencia muy linda. Para mí fue hacer un magíster. Corto, de seis meses, pero un magister en fin", dijo el actual comentarista deportivo en Radio Futuro y TNT Sports.

El Bichi Borghi y su gran recuerdo del Xeneize: "Dirigir Boca fue hacer un magíster"

Mano a mano con Bolavip y en la tranquilidad de su casa, Borghi recordó a Boca con cariño: "Es un club con una hinchada espectacular, maravillosa. Y es un mundo muy complejo para el que no lo conoce. Existe un mundo Boca y uno cuando llega no lo entiende". Y no se quedó allí...

"Pensás '¿De qué mundo me están hablando?' y estando dentro se nota que el mundo Boca es muy importante.Después con el tiempo uno se pregunta si hizo bien en ir al fútbol argentino, pero para mí ha sido una buena experiencia. Estaba esa oportunidad y la tomé", cerró el ex DT de Colo Colo.