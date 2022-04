Desde el momento en que Riquelme tomó las riendas del Consejo de Fútbol, tuvo un solo objetivo para Boca: darle lugar a los chicos de las inferiores y que se complementen con los futbolistas de experiencia. Y lo dejó bien en claro con el último mercado de pases.

A pesar de que tiene la cabeza enfocada en el choque frente a Corinthians, también mira de reojo lo que sucederá a mitad de año, donde irá en búsqueda de la jerarquía necesaria para alzar la Libertadores. Y está muy pendiente de lo que pase con la carrera de un mundialista con la Selección Argentina, que también fue finalista del certamen más importante del mundo.

No es la primera vez que Riquelme tiene interés en adquirir a Sergio Romero, quien no renovará su contrato con Venezia y tendrá que buscar un nuevo destino a sus 35 años. El ex arquero de Racing y AZ Alkmaar, que también pasó por Manchester United y compartió plantel con Marcos Rojo, hace mucho tiempo confesó que recibió llamados por parte del Xeneize para que defendiera los tres palos.

A pesar de que la negociación nunca llegó a buen puerto, en el Consejo de Fútbol están pensando en su nombre debido a que Agustín Rossi no aceptó la propuesta que le hicieron para renovar y, a partir del próximo 1 de enero, podrá negociar su arribo como jugador libre, ya que su contrato caducará a mediados de 2023.

Si bien Riquelme tendrá a favor que no deberá desembolsar ningún centavo por la ficha de Romero, el vicepresidente de Boca sabe que el ex arquero de la Selección Argentina posee un salario bastante honeroso. ¿Reducirá sus pretensiones para ponerse la azul y oro?