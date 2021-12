El mercado de pases ya tiene armadas las primeras novelas y ya se sabe quiénes son los grandes protagonistas. Una de las más importantes tiene a Boca y River disputándose al mismo jugador, lo que le da otra importancia. Los intereses de Juan Román Riquelme y Marcelo Gallardo influyen y generan más expectativa: ¿se lo llevará alguno de los dos?

Facundo Farías es una de las grandes apariciones del fútbol argentino y los dos clubes más grandes quieren tenerlo. Martín Sendoa, su representante, habló del tema: "El llamado de Riquelme no le movió el piso, pero si te llama alguien como Román algo genera. Yo tengo que cuidar al pibe y no es fácil elegir. Hay que ser muy cauteloso y hay que elegir bien".

"Por lo que yo tengo entendido, Boca va a la carga. A mí no me llamó nadie de Boca, pero yo tengo contactos y me cuentan. Así dicen, ojalá, pero tienen que hablar con el señor Vignatti, nosotros no nos vamos a volver loco", manifestó el agente en TyC Sports. Y señaló: "Si no es Boca o River, será Europa. Y sino en junio".

"Nosotros queremos jugar la Copa Libertadores. Acá todos estamos haciendo nuestros trabajos. Si después viene Boca, River o el Real Madrid, por decirte alguno, con billetera como los parás", sostuvo Sendoa. Y cerró: "Nosotros queremos que juegue por lo menos hasta junio la Libertadores y que se quede en Colón. Después de junio ya es diferente, ahí vamos a luchar por venderlo".