Todo Boca reclamó falta del defensor de Vélez sobre el delantero colombiano. La razon por la que el videoarbitraje no intervino.

Gran polémica: el motivo por el que el VAR no revisó el penal de Gianetti a Villa

El empate sin goles entre Boca y Vélez tuvo dos jugadas cargadas de polémica. La primera fue una mano de Alan Varela en el área del Xeneize en la que el árbitro principal no cobra penal pero tampoco recibe ningún tipo de advertencia de parte del VAR. La otra, una falta de Lautaro Gianetti sobre Sebastián Villa en el área del "Fortín".

En las redes sociales, la opinión fue prácticamente unánime: las dos acciones fueron penal y deberían haber sido cobradas. Sin embargo, las dos jugadas tuvieron el mismo final: no solo no se cobró nada sino que el videoarbitraje, a cargo de Mauro Vigliano, no intervino.

¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué motivo el VAR quedó al margen en ambos casos? Trascendió que la falta de Gianetti sobre Villa no pudo ser revisada oficialmente por una cuestión de ritmo de partido. Cuando Vélez recupera esa pelota, a los pocos segundos se va al lateral y ese saque de costado se efectúa de inmediato.

Al cambiar de jugada, el VAR ya no puede actuar porque el partido siguió su curso. Lo mismo pasó con la mano de Varela. Patricio Loustau no la vio y no recibió la advertencia de parte de Vigliano para revisar la jugada. Así, ambos penales quedaron sin cobrarse.