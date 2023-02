A falta de 1 día para el cierre del mercado de pases, en el que cerró a Bruno Valdez y Miguel Merentiel, Boca sigue en la búsqueda de un defensor central zurdo, para suplir la baja de Marcos Rojo, quien estará inactivo hasta mediados de año, siendo Lucas Merolla el defensor de Huracán el apuntado, aunque todavía no hay arreglo con el equipo de Parque Patricios, a pesar de llegar a un acuerdo con el jugador.

En paralelo a esto, algunos jugadores que no están en la consideración de Hugo Benjamín Ibarra, definen su futuro, ya se por irse a préstamo a sumar minutos, o quedarse a pelearla desde atrás, pensando en la tirple competencia que tendrá Boca en el primer semestre, entre Liga Profesional, Copa Libertadores y Copa Argentina.

Uno de los jugadores que no suma minutos en el primer equipo es Esteban Rolón, quien tenía ofrecimientos de Newell's, al ser un pedido expreso de Heinze que ya lo conoce, y de Platense, donde Martín Palermo quería contar con él. Si bien al principio parecía que su futuro iba a estar en el Calamar, debido a que la dirigencia de Boca dio el visto bueno, la operación se cayó.

El entrenador de Platense, Martín Palermo, habló con TyC Sports, en donde explicó el motivo por el cual el mediocampista central de 27 años no llegó al Calamar: "Hablé y me dijo que no, que la posibilidad era la de Newell's. Es bueno saberlo por parte de un jugador. Cuando un jugador me demuestra eso, soy el primero en decirle gracias. No contamos con vos y no te vamos a obligar a ir a un lugar donde no querés estar".

A pesar del visto bueno del club, el jugador desistió de llegar al Calamar por sus ganas de llegar a Newell's, pero desde Boca solamente aceptaron la oferta de Platense, por lo que Rolón se quedará en el Xeneize a pelear por un puesto.