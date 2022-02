Jorge Bermúdez no tiene pelos en la lengua. Cada vez que habla deja títulos. Y este viernes 18 de febrero no fue la excepción. El Patrón dialogó con TyC Sports tras la victoria de Boca en Mar del Plata ante Aldosivi y dejó mucha tela para cortar: le respondió a Wanchope y el jugador xeneize que "va a ser el mejor del torneo".

Desde su retorno al club, e incluso cuando estuvo alejado, Bermúdez siempre tuvo una lengua filosa. Además, históricamente ha defendido a sus compatriotas que vistieron la Azul y Oro. Claro, Villa es uno de ellos, a pesar de los problemas extrafutbolísticos.

Bermúdez bancó a Villa, autor de dos goles vs. Aldosivi

Aunque lo criticó en su momento, Bermúdez volvió a darle su confianza a Sebastián Villa: "Estamos felices de que esté con nosotros, que él lo entienda. Su rendimiento nos hace pensar que entró en lo que queremos, que competirá y si se tiene que ir, será por una negociación que a todos les resulte cómoda. Mientras, que haga lo que hizo en Mar del Plata".

Por otra parte, decidió no hablar de números relacionados a su compatriota: "Nuestro vicepresidente le dejó en claro lo que el club quiere por él. A mí no me corresponde entrar en negociación. Solo entraron opciones de préstamos que el club no va a aceptar y su valor lo pone nuestro club. Nadie de afuera".

Bermúdez y su respuesta a Wanchope tras la salida de Boca

Ramón Ábila se fue de Boca después de denunciar amenazas y decirle a la CD "no les tengo miedo". Igualmente, el colombiano no le guarda rencor: "Lo tomamos con tranquilidad desde nuestra posición, con certeza de que se actuó correctamente, muy serios. No fuimos cholulos. Tratamos a todos los jugadores con el mismo respeto y vocación. Le dimos posibilidades".

A la hora de referirse a la historia de Instagram que publicó el 9, Bermúdez se mantuvo en su vereda: "En ningún momento nos lastimó la declaración de Wanchope porque sabíamos que era un momento de calentura".

Bermúdez le pone todas las fichas a Pol Fernández

El miembro del Consejo de Fútbol se alineó detrás de Juan Román Riquelme y llenó de elogios a Guillermo "Pol" Fernández: "Voy a decir algo que tengo como apuesta, me la juego por Pol Fernández. Va a ser el mejor jugador del torneo. Tengo la sensación que está maduro, empieza a ser el hombre que va a ayudar a sus compañeros y al cuerpo técnico a entender las ideas, su fútbol le da a Boca un brillo que vamos a disfrutar".