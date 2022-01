El presidente del "Globo", David Garzón, se refirió a la posibilidad. Por ahora, no hay acuerdo.

Además de los posibles refuerzos, en el consejo de fútbol de Boca están muy atentos con lo que pasará con las bajas en el plantel. Juan Román Riquelme y su equipo de trabajo saben que es importante "hacer caja" para poder sumar incorporaciones y por eso es clave generar la salida de algunas figuras.

En esa lista de transferibles se encuentra Ramón Ábila, quien se fue a la MLS de Estados Unidos en el 2021 por no contar con posibilidades en el club de la Ribera. La situación no cambió y Wanchope sabe que no será tenido en cuenta, por lo que ahora se tiene que definir a qué equipo irá.

Huracán sueña con volver a tenerlo pero hay una traba que aleja al goleador de su exclub. David Garzón, presidente del "Globo", explicó la situación: "Wanchope siempre nos interesa, tengo una excelente relación. Hicimos un contacto con el representante y con Boca pero nos dijeron que la idea es venderlo y eso escapa a nuestras posibilidades por ahora".

La intención en Parque Patricios es que Ábila llegue a préstamo pero, al parecer, el consejo de fútbol quiere desprenderse de su ficha. Además, otra cuestión aleja aún más a Ramón de Huracán. "El contrato de Wanchope en Boca es casi inalcanzable para Huracán. Si no llega en este mercado quizás llegue en el otro", explicó Garzón en Radio La Red.