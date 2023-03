José Pekerman, Diego Martínez, Alexander Medina, Facundo Sava y Diego Alonso forman la lista de candidatos a asumir en Boca tras la salida de Hugo Ibarra y luego del no de Gerardo Martino en las últimas horas para ser él el sucesor del "Negro". Con algunos ya existieron llamados, con otros sondeos y con otros casos aún solo se trata de un interés, pero lo cierto es que en el Xeneize quieren cerrar a su nuevo DT cuanto antes.

Entre estos nombres, este jueves también surgió el menos esperado de todos, ya que iría en contra de la idea pautada por el Consejo del Fútbol de buscar entrenadores fuera del Mundo Boca y pocas personas tienen tanto vínculo con el club como Martín Palermo. El máximo goleador histórico del club se encuentra dirigiendo actualmente en Platense y, según informó el periodista Luis Fregossi, corre con chances de asumir como DT de Boca.

Mencionando en una lista al "Titán" con Sava y Medina como los apuntados incluso por encima de Pekerman, Palermo estaría de esta manera entre los candidatos para asumir en el Xeneize pese a que sería una contradicción a lo propuesto como idea de no buscar entrenadores que hayan sido parte de la historia de Boca.

Martín en su momento habló sobre una hipotética chance de asumir en el Xeneize. En relación a esto, hace meses exclamó: "Dirigir a Boca es un deseo y seguramente llegará el momento de cumplirlo. Si me llama Román, hay que ver en qué situación se encuentra el club y cuál es el proyecto para ver si somos compatibles". Sin embargo, desde Platense fueron contundentes al respecto.

Sebastián Ordoñez, Presidente del Calamar, habló en TyC Sports y afirmó que no ve posible la salida de Palermo por más que interese en Boca: "Es imposible. Tiene contrato hasta fin de año, no hay cláusula de salida y está convencido del proyecto. Confío en su palabra y estamos seguros que seguirá con nosotros; si lo buscan, es un tema de ellos. Yo no haría eso con un técnico con trabajo. No nos manejamos así. El fútbol argentino debería cambiar esos modales, pero cada uno hace lo que quiere". Así, lo de Palermo en Boca parecería imposible, pero no deja de aparecer como un posible candidato.