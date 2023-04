La novela de Agustín Almendra con Boca parecía haber llegado a su fin con la firma de su precontrato con Racing pero sorpresivamente la misma sigue sumando capítulos. Es que pese a no ver minutos en una cancha de manera oficial desde hace más de un año, el talentoso volante de 22 años surgido en las inferiores xeneizes será refuerzo de la Academia a partir de junio, poniéndose así fin a su ciclo en Boca en donde se dieron varios episodios de indisciplinas extradeportivas.

Con la decisión tomada de no contar con él por una falta de respeto grave a Sebastián Battaglia cuando aún era el entrenador en enero del 2022, Almendra por su parte también optó por decidir quedarse colgado y no marcharse por transferencia antes de tiempo, sino que prefirió no pisar un campo de juego por una temporada y media pero salir de Boca con el pase en su poder al expirar su contrato, algo que terminó sucediendo.

Así, Almendra dejará Boca en junio sin dejarle un peso al club cuando en un momento llegó a tener un valor de mercado de 20 millones de dólares y había despertado interés de clubes de Europa por su ficha. Finalmente, será Racing el equipo que tendrá sus servicios a partir de mitad de año.

Sin embargo, Boca tampoco quedará con las manos vacías en esta salida ya que Almendra deberá pagarle una deuda personal que tiene con el Xeneize por un préstamo que tomó en 2019 para comprarse una casa. La deuda se creía que era de medio millón de dólares, pero más tarde se confirmó que finalmente se trata de un número más alto.

En concreto, Almendra le debe un monto de 769 mil dólares por el préstamo dado desde Boca y el jugador deberá devolverlo antes de darse su salida a Racing. El dinero podría salir de las arcas de la Academia o del propio volante, pero es menester que se resuelva antes de integrarse a las filas racinguistas para que el hecho no pase a cuestiones judiciales.