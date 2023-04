Marcos Rojo tiene un vínculo muy fuerte para con Estudiantes, a pesar de que confesó públicamente ser fanático de Boca. El hecho de haber realizado las inferiores en el club de la ciudad de La Plata, además de que debutó como profesional y hasta se dio el lujo de ganar la CONMEBOL Libertadores en el año 2009, provocó que su arraigo sea extremadamente grande.

Lastimosamente para los hinchas de Estudiantes, como para el propio zaguero central, cuando comenzó la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020, debió retornar a Manchester United, quien era el dueño de su pase, y no logró despedirse en el campo de juego con los fanáticos copando las tribunas del estadio Jorge Luis Hirschi.

Siempre que pudo, Rojo le pidió disculpas a los simpatizantes del Pincha por no retornar cuando se dio su arribo a Boca, y ahora que su contrato con el club de La Ribera está por finalizar, se refirió a lo que será su futuro. En diálogo con Líbero VS, el ex mundialista con la Selección Argentina fue muy claro con su deseo a largo plazo.

Más allá de no dar detalles al respecto de la propuesta que ya le hizo el Xeneize, quien busca retenerlo por un tiempo más, el defensor de 33 años fue tajante: "No cierro las puertas de volver a Estudiantes, ¿estás loco? Es mi segunda casa. Soy un agradecido por todo lo que tengo, lo que me dio y me formó", expresó.

El próximo 31 de diciembre, a Marcos Rojo se le terminará el contrato con Boca y todavía no está asegurada su continuidad. Y a raíz de la declaración que mantuvo durante las últimas horas, en Estudiantes comienzan a ilusionarse, ya que tienen la idea de repatriarlo. ¿Se dará?