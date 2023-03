La dueña de uno de los departamentos que rodean a la cancha de Boca no le puso trabas a la operación, pero con sus términos.

La ampliación de La Bombonera es una de las cuestiones que no deja dormir a cada dirigencia de Boca que pasa por el club mientras los hinchas no dejan de reclamar por la venta de entradas, la oportunidad para los no socios y otras problemáticas vinculadas a la poca capacidad en relación a la gran cantidad de hinchas que pagan su cuota mensualmente.

Mientras algunos proponen un traslado de sede, dejando atrás la mítica ubicación en Brandsen 805, otros soñadores se imaginan un Alberto J. Armando en el mismo lugar y completamente remodelando. Sin embargo, para eso necesitarán adquirir las propiedades que rodean al estadio.

En los últimos años han crecido los rumores de una firme postura de los civiles aledaños en no vender sus casas o departamentos, pero una de las vecinas salió a romper el silencio para contar su verdad. En diálogo con El País, María del Carmen -de 58 años en el barrio de La Boca- sentenció: "Dicen que no queremos vender y es mentira, lo hacen para que los socios del club se enojen con nosotros".

Como si fuera poco, María también manifestó su postura de negociar con el club de La Ribera una vez que llegue una oferta concreta. "Si me pagan lo que quiero, vendo", afirmó sin ningún tipo de vueltas. Una de las voces que salió a hablar de la situación que atraviesan los vecinos de La Bombonera. Más testimonios.