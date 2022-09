Las cartas ya se repartieron, y solamente resta que los contrincantes comiencen a jugar. A partir de las 17 horas del domingo 11 de septiembre, Boca recibirá a River en La Bombonera, y contará con la presencia del público azul y oro después de 2 años y 11 meses.

A lo largo de la última semana, en más de una ocasión se encendieron las alarmas por la presencia de Marcos Rojo, el zaguero central y capitán de Boca, quien estuvo en duda por una molestia muscular en la zona que se desgarró durante la entrada en calor frente a Patronato, el pasado 31 de julio.

Luego de que Rojo entrenara de manera diferenciada en la práctica del miércoles, tanto el jueves como el viernes y sábado lo hizo sin problemas, por lo que Hugo Ibarra lo colocará desde el inicio. Y se conoció lo que le dijo el ex Manchester United al cuerpo técnico: "Este partido no me lo pierdo ni loco", fueron las palabras del 6 del Xeneize, según lo que informó el periodista Facundo Pérez en su cuenta de Twitter.

Sin duda alguna, la palabra de Marcos Rojo para con el cuerpo técnico de Boca, como así también con sus compañeros, fue reconfortante para encarar el partido más importante del año para la institución.

Después de hacer hasta lo imposible por estar y cumplir con su objetivo, desde el cuerpo técnico definieron que sea titular. Por eso mismo, los que salten al campo de juego serán Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Rojo, Frank Fabra; Martín Payero, Guillermo Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Luca Langoni y Darío Benedetto.