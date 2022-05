La confesión de Retegui tras eliminar a River: "Me escribieron de Boca"

Tigre tuvo su gran momento de gloria a pocos meses de haber vuelto a la Primera División: eliminó a River en cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional y está entre los cuatro mejores equipos del campeonato. La actuación del equipo de Diego Martínez se ganó los aplausos del público neutral, al igual que varias figuras del Matador en cancha.

Mateo Retegui fue el autor del primer gol del encuentro, el cual descolocó por completo a los de Marcelo Gallardo en apenas cuatro minutos de juego. El surgido de las divisiones menores del Xeneize dialogó en exclusiva con ESPN F12 y se refirió a la inolvidable jornada que vivió en el Estadio Monumental.

"El gol lo vi 100 veces y creo que lo voy a ver 100 veces más. El derechazo que me saca (Armani) también lo vi 200 veces y no podía creer cómo no entró. Pero bueno, estamos muy contentos por haber aprovechado las oportunidades que tuvimos", expresó el delantero con total emoción por su grito en Núñez.

A continuación, Esteban Edul le consultó si recibió el mensaje de sus excompañeros en Boca. "Sí, alguno de los chicos me escribieron para felicitarme. Hubo varios mensajes", confesó Retegui para luego explicar la famosa foto que se tomó anoche con varios de los juveniles que pasaron por el Xeneize. "Nos sacamos una foto porque estábamos contentos y lo festejamos en el vestuario. Justo estábamos los cinco y sacamos la foto", declaró el atacante de Tigre con ESPN. Crónicas de una noche perfecta.