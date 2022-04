Ya jugó frente a Boca y también frente a River. De hecho, ya visitó La Bombonera pero no pudo ser como él quería. Por eso ahora Hulk se animó a soñar: quiere visitar el estadio del Xeneize repleto de hinchas locales y con la camiseta del Atlético Mineiro. ¿Se dará en esta Copa Libertadores?

El crack brasileño se refirió a la edición 2022 del torneo continental y señaló: "River y Boca siempre entran a la Copa para ganarla, como Real Madrid y Barcelona en la Champions. Merecen mucho respeto por las conquistas que tuvieron, por la trayectoria. Palmeiras también, es bicampeón. Flamengo... Pero Atlético también por todo lo que viene haciendo".

"Me gustaría volver a enfrentarme a Boca y River. Siempre me gustó, sin desmerecer a otros, siempre me gusta jugar grandes partidos donde la motivación es natural. Jugar contra Boca en una Bombonera llena... Es mi sueño", tiró Hulk en el Diario Olé. Y recordó: "Ya jugué ahí pero lamentablemente no hubo público por la pandemia".

"Gracias a Dios los hinchas ya están volviendo al 100%, eso le da mucho al fútbol. Argentinos, brasileños, uruguayos, cantando de principio a fin... La Bombonera es un estadio histórico. Lo mismo con River, un grande", sostuvo el delantero. "Flamengo en el Maracaná... En el Mineirao jugamos con 50.000 hinchas apasionados. Seguro si le preguntás a un jugador de Boca o de River también quieren jugar con nosotros. Por lo que Atlético representa no sólo en Brasil, sino en Sudamérica. Entonces seguro que quiero jugar contra River o contra Boca", cerró.