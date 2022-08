Pocas veces se vio una patada así de descalificadora los 5 minutos de empezado un partido. Milton Leyendeker se despachó con una brutal entrada sobre Exequiel Zeballos que no solo le valió la expulsión a él, sino también una dura lesión al Changuito.

Apenas finalizó el partido hubo novedades respecto a este asunto. En primera instancia, al jugador de Boca le hicieron estudios y seguirán examinándolo en Buenos Aires luego de que las imagenes no hayan sido del todo claras. El defensor pidió disculpas, pero no sirvieron para calmar las aguas.

Los hinchas liquidaron al jugador de Agropecuario en las redes sociales: lo hicieron tendencia en Twitter y le llenaron de comentarios negativos las publicaciones en Instagram. Con esta última red social tomó una decisión: puso privada su cuenta.

+ Las disculpas de Leyendeker

“No fue mi intención. Yo voy firme a la pelota, justo me la puntea y lo engancho a él. Espero que no tenga nada, le pido disculpas públicamente, no fue mi intención pegarle", explicó el zaguero y agregó: "Es mi primera expulsión de toda mi carrera. En ningún momento le quiero pegar, yo quiero ir a la pelota y la quiero tirar afuera".

Por otra parte, reveló un detalle del post partido: "Estoy viendo de conseguir el número para escribirle. De hecho fui al vestuario, me hicieron pasar, pero él no estaba… hablé con el Pipa (Benedetto) y le pedí disculpas para que se lo transmita a él. Si consigo el número le voy a escribir un mensaje y espero que no tenga nada. El Pipa me agradeció por ir a dar la cara y a pedir disculpas, me dijo que él le iba a decir”.