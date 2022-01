Ayer, Miguel Ángel Russo reapareció en la TV argentina. El entrenador dialogó desde Arabia Saudita, su nuevo hogar, con varios de los integrantes del panel de ESPN F90, uno de los programas deportivos más vistos del país.

Al parecer, las preguntas de Daniel Arcucci y el conductor temporal Diego Fucks molestaron sobremanera a algunos usuarios de Twitter. Entre ellos, se encontraba Sebastián Lisiecki, periodista partidario de Boca Juniors, el ex equipo del DT.

"Que vergüenza dan @ChavoFuchs, @daniarcucci. Estuvieron toda la nota buscando que Russo le pegue a Riquelme. Periodismo es otra cosa. Saludos", escribió el hombre que se define como "Olavarriense de corazón, marplatense por adopción"'.

Los comentarios habrían llegado a oídos de los panelistas, quienes no dudaron en responderle a su colega. "Gran saludo a Sebastián, muy contento con las preguntas. Va a hacer una gran carrera como periodista, está empezando", abrió Dani. El Chavo, más filoso y con menos escrúpulos, agregó: "Hay que ser un poco menos bobo para hacer carrera. Hay que ser un poquitito menos bobo".

Lisiecki no tardó en contestar en sus redes sociales al enterarse de que lo habían mencionado. "El Chavo Fucks me dijo "bobo". Lo que para algunos puede sonar como un "insulto", para mí es un motivo de orgullo. Siempre de la vereda de enfrente de semejante payaso. Ahh y mi apellido es Lisiecki, no es tan difícil. Y digo las cosas acá,en público,ni en tele ni por DM. Saludos". ¡Duro!