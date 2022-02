Dos novelas que comenzaron por separado podrían terminarse uniendo sus caminos. Por un lado, el futuro de Facundo Farías. Por otro, la complicada situación de Ramón Ábila en Boca. ¿Habrá acuerdo entre el Xeneize y Colón para el trueque que dejaría conformes a todos?

Juan Román Riquelme se sinceró hace pocos días y comentó cómo fueron las charlas con el "Sabalero" para la compra del pase de Facundo. "Hace tres meses hablamos con ellos, les ofrecimos una suma importante por un porcentaje del pase y nos dijeron que no. Todavía Colón no nos respondió por otra oferta. Ellos quieren un préstamo por Wanchope y Retegui y les dijimos que no", señaló.

Esta semana, el periodista Martín Costa comentó en ESPN cómo comenzó a gestarse la idea de un intercambio. "El fin de semana, alguien llamó de Colón y habló con Cascini. Le preguntó cómo era la situación por Wanchope. La respuesta de Cascini fue rápida: hoy no se presta, se quiere vender 'Salvo que ustedes nos quieran dar a Farías'", reveló.

¿En qué quedó esa idea? El periodista Luis Fregossi sostuvo este domingo en Twitter que ahora la estrategia del consejo de fútbol es esperar al próximo movimiento de Colón. "Al día de hoy Boca no volvió a recibir ningún llamado por parte de Colón para seguir negociando por Abila y Farias. En el club creen que antes del cierre del libro de pases desde Santa Fe van a hacer una contrapropuesta. Queda poco tiempo", aseguró. ¿Habrá acuerdo?