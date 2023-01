Todo indica que el arquero tendrá su tan ansiado debut y en sus redes no ocultó su alegría.

A varios meses de su presentación y de una buena pretemporada, está todo dado para que este viernes Sergio Romero tenga su tan ansiado debut en Boca Juniors. El arquero fue incluido por Hugo Ibarra en la lista de concentrados y jugaría al menos 45 minutos en el amistoso de este viernes ante Everton.

Será el primer partido para Chiquito después de 10 meses (1-4 vs. Sassuolo jugando para Venezia, el 6 de marzo de 2022) y será una buena oportunidad para que el hincha del Xeneize lo empiece a ver. Tras confirmarse su convocatoria, el ex 1 de la Selección Argentina no ocultó su felicidad.

El misionero publicó una captura de la lista de concentrados y la celebró con unos emojis, dejando en claro que está entusiasmado con su inminente debut. Solo resta saber si el entrenador lo pondrá de arranque o le dará minutos en el segundo tiempo.

+ El posible XI de Boca vs. Everton

Sergio Romero o Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Gabriel Aranda, Nicolás Valentini, Agustín Sández; Martín Payero, Ezequiel Fernández, Óscar Romero; Luca Langoni, Darío Benedetto y Exequiel Zeballos.