"Estamos felices por la llegada de Martín Payero, fue gracias a la voluntad que puso", fueron las primeras palabras de Jorge Bermúdez en la presentación del volante central como nuevo refuerzo de Boca, revelando así que el futbolista tuvo mucho que ver para que su arribo se termine de dar.

En concreto, Payero es la primera cara nueva de Boca en este agitado mercado de pases. El mediocampista cordobés de 23 años se pondrá la camiseta azul y oro con la dorsal 11 en su espalda y a partir de los próximos encuentros podrá estar disponible. Lógicamente, para llegar con una preparación entrenando a la par del grupo, se estima que podría debutar el domingo 24 de julio ante Estudiantes.

En lo que fue su presentación oficial, el futbolista dejó mucha tela para cortar, en donde entre tantas cuestiones, habló sobre su estilo de juego y lo que le dejó el fútbol de la segunda división inglesa de donde proviene procedente del Middlesbrough: "Me gusta tener la pelota, asistir, ayudar en la parte ofensiva. Estoy feliz por estar en esta situación, con el técnico que sea, quiero estar a la altura del mundo Boca", explicó y luego siguió: "En Inglaterra crecí en lo físico, se jugaba cada 3 días, 52 partidos anuales. Lo he incorporado bien. En lo futbolístico me ha llevado a eso".

Sobre su llegada a Boca, dejó una frase con la que sin aún haberse puesto la camiseta, ya conquistó a los hinchas xeneizes, ya que confirmó que tuvo otras ofertas desde Europa, pero "cuando estuvo Boca de por medio, no lo dudé". "Hice mi parte y estoy feliz por estar en Boca", cerró sobre esto.

Por último, antes de dar por terminada la conferencia de prensa en la que habló por primera vez como futbolista de Boca, Payero soltó: "Está todo a la vista en el mundo lo que es Boca. El sueño, el anhelo de ponerme esta camiseta, fue lo principal". Por los próximos 18 meses, Martín Payero será jugador xeneize a modo de préstamo con opción de compra desde el fútbol inglés.