La joya del fútbol argentino que quiere Boca sorprendió: "Me gustaría ser dirigido por Gallardo"

A lo largo de la historia, tanto Boca como River se han disputado a más de un futbolista. De hecho, los fanáticos del Xeneize recuerdan como una 'traición' la salida de Ricardo Gareca y Oscar Ruggeri hacia el club de Núñez. Pero en este caso, ambos clubes buscaban a la joya del momento.

Riquelme tiene grandes intenciones de poder quedarse con Facundo Farías, la gran joyita que tiene Colón. Y Gallardo no se queda atrás. De hecho, el Muñeco ya pidió que en el Millonario comiencen a negociar por el santafesino de 19 años. Eso sí, el ex 10 de Boca pudo charlar con el enganche.

A pesar de que el Xenize y River se están disputando al futbolista, fue el propio Farías quien se refirió a la chance de jugar en el conjunto de Marcelo Gallardo: “Sí, obvio. Es el mejor técnico del fútbol argentino y sería una linda experiencia”, manifestó. Y a pesar de su deseo de ponerse la camiseta de la Banda, ¿se siente más identificado con Boca?

En diálogo con ESPN F360, Farías se refirió a las comparaciones que se hicieron durante el último tiempo, donde se asemejó su juego al de Carlos Tevez: “Me lo dijeron bastante. Y viendo algunos videos, algo tengo: ser chiquitito, ser un poco atrevido e ir a chocar con cualquiera, por ejemplo”, resaltó.

Más allá de que le gustaría jugar en River y se dirigido por Gallardo, también simpatiza por Boca: “Siento admiración por Riquelme y, por suerte, le pude hablar. Él me chicaneó con Gonza (Piovi) que le preguntó si me daba para jugar en Boca, pero fue un poco de eso nomás. Y Gonza le dijo que me llevara, mientras Román se reía”, indicó. Y completó: “Me gustaría jugar en Boca. Ese día que fui, el estadio era una locura. Dan ganas”.

Tanto en el Millonario como en Brandsen 805 saben que el pase de Farías está valuado en 10 millones de dólares. Si bien la cifra es algo elevada y que River ya preguntó en Colón si se desprenden del 50% de la ficha, desde Santa Fe dieron respuestas negativas. ¿Qué camiseta se terminará poniendo?