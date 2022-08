Explotó una nueva "bomba" en el Mundo Boca. Durante la reunión que tuvo lugar durante el mediodía de este martes, Agustin Rossi y el Xeneize terminaron definitivamente las negociaciones por la renovación del contrato del jugador. El Consejo de Fútbol decidió no estirarse ante las demandas del arquero y el vínculo finalizará en junio de 2023, por lo que el ex Lanús se irá libre y sin dejarle dinero al club.

La noticia de la salida de una de las grandes figuras del equipo de Hugo Ibarra abre un mundo de preguntas: ¿Qué hará Boca con el jugador? ¿Irán a buscar un reemplazante? ¿Lo venderán antes de que se vaya libre? Todas incógnitas que surgen tras la falta de acuerdo entre las partes para prolongar el vínculo.

Según cuentan los periodistas que cubren al Xeneize a diario, la reunión de este martes no duró más de cinco minutos. Las posturas quedaron claras en la junta que tuvo lugar durante la semana pasada y Boca hoy esperaba por un sí o un no: finalmente la respuesta fue negativa y no habrá renovación.

En línea con la información del periodista Leo Arias, a través de su cuenta de Twitter, la oferta final del club de La Ribera fue por un monto cercano a los 12 millones de dólares (cambio oficial) con un contrato de duración hasta la temporada 2026. Sin embargo, ante la situación económica del país y los distintos intereses desde el exterior por él, Agustín Rossi decidió rechazarla y Boca se retiró de la negociación. Fin de una novela.