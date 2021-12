Dentro del mundo Boca están con la cabeza puesta en el mercado de pases, ya que dieron vuelta la página tras la conquista de la Copa Argentina y de la Maradona Cup. Y mientras los jugadores disfrutan de sus merecidas vacaciones, los dirigentes se encargan de las incorporaciones y de aquellos futbolistas que armarán sus valijas.

Respecto a quienes tengan la posibilidad de irse, los integrantes del Consejo de Fútbol tomaron una importantísima decisión con una de las figuras que tiene Battaglia dentro del plantel.

Lisandro López está en los planes de Tijuana, equipo mexicano que es dueño del pase de Edwin Cardona. Y más allá de que no posee mucha continuidad, Riquelme le comunicó al ex defensor central de Benfica que solamente se marchará del Xeneize en el caso de que haya una suculenta oferta y que le sirva a ambas partes.

“Me mata no jugar, me mata sentarme en el banco y ver a mis compañeros dejando todo. Me entreno siempre para estar, para jugar. Y Seba (Battaglia) sabe bien que estoy para cuando me necesite”, esbozó Lisandro López en septiembre pasado, cuando el Xeneize le ganó 2-1 a Atlético Tucumán, como visitante, por la Liga Profesional. Y como si fuera poco, a mediados de año, el Consejo de Fútbol rechazó una oferta de Al Nassr, ya que no les satisfizo la propuesta. ¿Cambiarán de parecer?