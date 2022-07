A lo largo de todo el mercado de pases, en Boca estuvieron buscando diferentes alternativas para que Sebastián Battaglia jerarquice su plantel. Con el objetivo de poder ir detrás de la CONMEBOL Libertadores, el gran anhelo de Juan Román Riquelme, las negociaciones siguen gestándose.

Durante las últimas horas, desde la Asociación del Fútbol Argentino confirmaron que tanto el Xeneize como aquellos equipos que perdieron jugadores porque no renovaron sus respectivos contratos, tendrán tiempo de incorporar hasta el 11 de julio, ya que así lo rige el último Boletín Oficial que se expidió en el edificio ubicado en Viamonte 1366.

Después de que Arturo Vidal dejara plantado al club de La Ribera, desde el Consejo de Fútbol intentaron retomar las negociaciones con Domingo Blanco, quien quedó en libertad de acción tras su paso por Independiente. Y así lo reconoció el propio futbolista.

“Me llamó el hermano de Riquelme para jugar en Boca”, manifestó el mediocampista de 27 años, en diálogo con Radio La Red. Más allá de haber agradecido la intención del Xeneize, añadió que “le dije que mi intención, más allá de una buena propuesta económica, es seguir mi carrera en el exterior”.

No son horas sencillas para Boca ni para Juan Román Riquelme, que todavía no pudo darle una cara nueva a Sebastián Battaglia. De todas maneras, con la nueva disposición que tuvieron desde AFA para con aquellos equipos que perdieron jugadores el pasado 30 de junio por no renovar los vínculos, buscarán concretar algún arribo y todo será a contrarreloj.